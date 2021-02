Speranza: "Il vaccino deve essere diritto e non privilegio"

"Dobbiamo batterci affinché sia opportunità per tutti"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il diritto a esser curato, sancito dalla Costituzione, è grande bandiera della nostra civiltà. E se questo è vero, e vero anche rispetto alla campagna di vaccinazione". Parla così il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Il vaccino è un diritto non un privilegio di pochi e dobbiamo batterci affinché sia gratuito e affinché sia un'opportunità per tutti, senza differenze tra popoli e nazioni", ha dichiarato l'esponente dell'Esecutivo durante la cerimonia organizzata dalla Federazione degli ordini dei Medici (Fnomceo) per la prima Giornata nazionale degli operatori sanitari.