Covid, Crisanti come Ricciardi: "Chiudere tutto immediatamente come a Codogno"

L'esperto non ha dubbi: "Solo noi pensiamo a sciare e a mangiar fuori. Con nuove varianti impennata importante a fine febbraio, dobbiamo chiudere tutto come in Germania, Francia e Inghilterra"

Di: Giammaria Lavena

"Allarme varianti in tutta Europa, altri Paesi Ue chiudono. Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere un lockdown come è stato un anno fa a Codogno". Il virologo Andrea Crisanti si unisce alla voce del consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi, in accordo sul fatto che l'Italia dovrebbe entrare in lockdown per scongiurare un nuovo aumento dei contagi Covid.

"Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele", ribadisce.

"Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti. Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse, che sono troppo morbide - sostiene -. Gli sviluppi dipenderanno dalla dinamica del contagio, ma se va come all'estero ci sarà un'impennata importante a fine febbraio".

"La Germania continua il lockdown, la Francia pure, l'Inghilterra anche, solo noi pensiamo a sciare e a mangiar fuori - prosegue -. Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si controlla la pandemia. Il rischio attuale è la diffusione della variante inglese, che se non si ferma subito aumenterà di molto la circolazione del virus e di conseguenza il rischio ulteriore di altre varianti, tra cui alcune che potrebbero resistere ai vaccini".

E sulla conferma di Speranza nel nuovo esecutivo di governo: "Credo sia stato giusto confermarlo, perché conosce le carte. Però conta molto chi lo consiglia e lì forse qualcosa va cambiato. Non può rimanere tutto com'è. Mi riferisco ai tecnici del ministero e al Cts, che sono più ascoltati di lui. Le politiche adottate fin qui - conclude - sono state sempre di rincorsa al virus, mentre è venuto il momento di anticiparlo".