Ricciardi: "Lockdown totale subito", Sgarbi ribatte: "Draghi lo cacci insieme a Speranza"

Di: Giammaria Lavena

"Urge cambiare subito la strategia di contrasto al Covid-19: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Queste le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. "Oltre a ciò - precisa -, va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale".

"È evidente che la strategia di convivenza col virus adottata finora è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno - prosegue -. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana. Bisogna farlo subito, perché la situazione epidemiologica è molto complicata con le nuove varianti che sono più contagiose e più letali. Se non cambiamo subito strategia saremmo sempre in questa situazione di apri e chiudi".

Per l'esperto il lockdown deve durare "il tempo necessario per far tornare la situazione sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. E si deve puntare a fare 250-300mila vaccini al giorno. In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti".

"Non dimentichiamo - ha sottolineato Ricciardi - che la variante inglese è giunta in Europa proprio 'passando' dagli impianti di risalita in Svizzera".

Non è dello stesso parere Vittorio Sgarbi che ha pesantemente criticato le parole del consigliere del ministro della Salute. "Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura", ha ribattuto perlando alla Camera dei Deputati. "Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi".

"Draghi - ricorda Sgarbi - subito dopo l’incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senza speranza con la proposta di un nuovo lockdown totale fatta dal consigliere Walter Ricciardi, peraltro in contrasto con ricercatori ben più esperti di lui, non consentiranno a Draghi di fare uscire gli italiani dalla depressione economica e fisica".