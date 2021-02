Liguria. Ristoranti in Riviera aprono per protesta nonostante la zona arancione

Pienone di turisti francesi

Di: Giammaria Lavena

Nel giorno di San Valentino si è scatenata la protesta fra i ristoranti della Riviera ligure di Ponente, soprattutto a Ventimiglia. Le attività hanno deciso di rimanere aperte nonostante l'intera Liguria sia stata collocata in zona arancione, includendo il divieto di esercizio per bar e ristoranti.

I locali hanno fatto il pienone, soprattutto di turisti provenienti dalla Francia che, non potendo celebrare la festa degli innamorati nel proprio Paese per via delle restrizioni, hanno valicato la frontiera.

Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante "Pasta e Basta", del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l'insegna in "Adesso Basta", a evidenziare il malcontento dei proprietari per la situazione.