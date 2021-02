Covid. Per il Cts “non ci sono più condizioni riaprire impianti sciistici”

La riapertura è prevista per domani, lunedì 15 febbraio

Di: Redazione Sardegna Live

La riapertura degli impianti sciistici è prevista per domani, lunedì 15 febbraio, ma Speranza ha chiesto una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Alla luce delle "mutate condizioni epidemiologiche" dovute "alla diffusa circolazione delle varianti virali" del virus, "allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale". Questa la risposta del Cts, rimandando al decisore politico la valutazione relativa all'adozione di eventuali misure più rigorose.