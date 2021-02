Toscana, Liguria, Abruzzo e Trento in zona arancione da oggi

Intanto, il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza che proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Toscana, Liguria, Abruzzo e provincia di Trento zona arancione. Sono queste le regioni che cambiano fascia di rischio Covid da oggi 14 febbraio. La Sicilia, invece, torna in zona gialla da domani 15 febbraio. In zona arancione, con regole e misure più restrittive, già si trovano l'Umbria (con alcune aree in zona rossa) e la provincia di Bolzano, due regioni che nell'ultima settimana analizzata dall'Iss hanno avuto "un livello di rischio alto".

Per quanto riguarda la zona gialla, da domani saranno 15 le regioni nella fascia più bassa di rischio: oltre alla Sicilia, si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise (con diversi comuni rossi), Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e Veneto.

Intanto, il ministro Speranza ha firmato ieri un’ordinanza che proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale. L’ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana.

"La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza", ha detto Speranza.