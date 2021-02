Gli iscritti al Movimento 5 Stelle votano su Rousseau l'appoggio al governo Draghi

Di Maio chiede di votare 'sì' per difendere i risultati ottenuti

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi gli iscritti al Movimento 5 Stelle votano su Rousseau l'appoggio al governo Draghi. Tredici parlamentari pentastellati parlano però di quesito volto a inibire il voto contrario.

Di Maio chiede di votare 'sì' per difendere i risultati ottenuti dal M5s: "Draghi ha garantito che il reddito di cittadinanza non si tocca e il Mes non si è citato", rassicura. Ci sarà un ministero della Transizione ecologica.

Ieri il premier incaricato ha incassato intanto anche l'ok delle parti sociali.