Coronavirus. In Italia 12.956 nuovi casi e 336 decessi

Tasso di positività leggermente in rialzo: 4,2%

Di: Giammaria Lavena

Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus nel Paese. I contagi in totale dall'inizio dell'emergenza salgono così a 2.668.266. I decessi sono 336, per un totale di 92.338. Le persone guarite o dimesse raggiungono quota 2.165.817: 16.467 quelle nell'ultimo aggiornamento. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 410.111, -3.856 rispetto a ieri.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 310.994, ovvero 36.713 in più rispetto a ieri. Oggi si registra il record di tamponi da quanto sono stati aggiunti i rapidi. Non sono mai stati più di 300 mila; il picco precedente era stato di 298mila test, lo scorso 30 gennaio. Il tasso di positività è al 4,2%, leggermente superiore al 3,9% di ieri.

La Regione più colpita per numero di casi è la Lombardia (+1.849), seguita da Campania (+1.635), Puglia (+1.063) e Lazio (+1.027).