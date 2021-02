Parla il viceministro della Salute Sileri: “Nelle zone gialle riaprirei i ristoranti la sera, teatri, cinema e con progressione le palestre”

"Le piste da sci le aprirei"

Di: Redazione Sardegna Live

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri questa mattina, nel corso del programma televisivo Mattino 5, ha tracciato il punto della situazione facendo riferimento al prossimo Dpcm che dovrebbe essere preso in considerazione dal nuovo governo.

"La mia personale opinione è che il blocco tra le regioni dovrebbe essere mantenuto per altre due settimane perché con le varianti in circolazione il rischio è troppo alto. Andrei per gradi, nelle zone gialle riaprirei i ristoranti la sera, teatri e cinema con progressione e comincerei a pensare alle palestre. Ma solo nelle regioni gialle e se non sono state individuate varianti del virus. Le piste da sci le aprirei".