Palermo. Cantante uccisa in casa, confessa il marito

Assassinata a coltellate, lascia tre figli

Di: Redazione Sardegna Live

È stata uccisa a coltellate Piera Napoli, 32 anni, cantante neomelodica e madre di tre figli piccoli, trovata morta nel bagno della sua abitazione a Palermo, alle 13 di oggi.

Il marito Salvatore Baglione, 37 anni, si è presentato nella caserma dei carabinieri all'Uditore informando i militari che la moglie era morta. Da quel momento non ha più lasciato la caserma.

Interrogato del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò ha infine confessato venendo arrestato per omicidio aggravato. Questa mattina l'uomo sarebbe uscito per portare i bambini dai nonni tornando poi a casa. Lì la lite per motivi, secondo indiscrezioni, di gelosia. L'uomo ha preso un coltello da cucina colpendo più volte la moglie. Poi è sceso per recarsi dai carabinieri.