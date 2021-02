La Ferrari premia i dipendenti: 7.500 euro lordi come bonus competitività

Di: Redazione Sardegna Live, foto ferrari.it

Più di 600 milioni di utile nel 2020 per l’azienda, in calo rispetto al 2019 ma sopra le attese grazie a un quarto trimestre record che ha fatto segnare un incasso di 263 milioni, +58% sul 2019.

Per i lavoratori arriverà così un’integrazione del premio competitività dal valore base complessivo di 7.526,14 lordi, grazie a un’integrazione di 2.100 euro lordi prevista per il prossimo mese di aprile. Il bonus può essere riparametrato in base al numero di assenze, tra le quali non sono conteggiate quelle per il Covid, per una rivalutazione che potrebbe essere di un ulteriore 7% (altri 500 euro) per la maggioranza dei dipendenti.

Il riconoscimento del premio è l'ultima di una serie di importanti misure già condivise che consentono di considerare come giorni lavorativi anche quelli del periodo di sospensione dell’attività produttiva a causa del Covid (dal 16 marzo al 4 maggio 2020).