Speranza predica cautela: "Zona gialla non significa scampato pericolo"

L'ex ministro della Salute si rivolge ai cittadini: "Non vanifichiamo i progressi delle ultime settimane"

Di: Giammaria Lavena

Il calo generale dei contagi negli scorsi giorni in Italia ha sancito il ritorno di gran parte delle regioni alla zona gialla. L'allentamento delle restrizioni potrà dare maggior respiro alla ripresa delle attività. Sarà necessario comunque un grande senso di responsabilità collettiva per evitare che la situazione possa precipitare nuovamente.

E' quanto si augura Roberto Speranza, ministro della Salute durante il secondo governo Conte. "Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora", ha scritto sui social.

"Zona gialla non significa scampato pericolo - ha sottolineato -. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco", conclude Speranza.