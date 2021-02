Feltri, battuta di pessimo gusto: "Al governo vorrei Hitler"

Il giornalista nuovamente al centro della bufera

Di: Redazione Sardegna Live

Vittorio Feltri l'ha sparata grossa un'altra volta. Il direttore di Libero, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, interrogato dalla conduttrice su chi volesse al governo ha risposto: "Hitler".

Una battuta che non è piaciuta alla padrona di casa che ha stigmatizzate le parole del collega: "Se è una battuta non mi piace per niente".

"E vabbè. Madonna santa, non si può più dir niente", ha ribattuto Feltri che è finito al centro dell'ennesima bufera social.