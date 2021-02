Bologna. Ordine dei medici valuta sanzioni per colleghi contrari a vaccini

"Non sarebbe corretto né rispettoso per le vittime"

Di: Giammaria Lavena

Provvedimenti disciplinari per i colleghi che si esporranno pubblicamente contro la vaccinazione Covid. E' l'idea che sta prendendo in considerazione l'ordine dei medici di Bologna per le prossime settimane.

"Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcuna evidenza e basate solo su notizie non verificate, o peggio ancora, artatamente interpretate".

Queste le parole in un documento redatto dalla Commissione vaccini dell'Ordine, condiviso da varie personalità della sanità bolognese.