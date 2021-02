Coronavirus. Nel Paese 9.660 nuovi contagi e 499 decessi

Il rapporto tamponi-contagi scende al 4%, dal 5,6% dello scorso aggiornamento

Di: Giammaria Lavena

Sono 9.660 i nuovi contagi Covid nel Paese. I decessi nelle ultime 24 ore salgono invece a 499. I tamponi processati sono stati 244.429, oltre 100mila in più di ieri. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi scende al 4%, contro il precedente 5.6%.

Il totale dei ricoveri in Italia è di 22.531, con un aumento di 19 rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 2.214, con una diminuzione di 38 unità. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 415.234 persone, 9.843 in meno rispetto al precedente aggiornamento.

Tra dimessi e guariti si contano 2.043.499 persone, in aumento di 18.976 unità. La Sicilia la regione con il maggior numero di casi giornalieri (+984), seguono Campania (+919), Lombardia (+912), Puglia (+879) ed Emilia-Romagna (+879).