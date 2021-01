Covid. Nel Paese 11.252 nuovi casi e 237 decessi

Giù casi e vittime in Italia, quarto giorno consecutivo di decremento della curva dei contagi. Lombardia ancora la regione più colpita

Di: Giammaria Lavena

Sono 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia, circa 1.500 in meno di ieri. I decessi sono invece 237, ieri erano stati 421. In Italia, dall’inizio dell’emergenza, almeno 2.553.032 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il Covid-19.

Le persone guarite o dimesse sono 2.010.548 complessivamente (superando la soglia di 2 milioni): 20.396 nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 453.968, oltre 9mila in meno di ieri.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 213.364. il tasso di positività è 5,3% (l’approssimazione di 5,27%). Quindi su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 4,3%.

La curva dei contagi si abbassa per il quarto giorno consecutivo, anche se i test processati sono diminuiti. La regione più colpita ancora la Lombardia (+1.438), seguono Campania (+1.401), Emilia-Romagna (+1.277) e Puglia (+1.069).