In sette picchiano una 13enne a scuola e condividono il video sui social: denunciati

Tutti fra i 13 e i 14 anni, l'hanno aggredita e filmata, condividendo il video sui social. Il padre della vittima: "Non avrò pace sino a quando non saranno intercettati i genitori dei ragazzi. Mia figlia ha crisi di pianto e ha paura di tornare a scuola"

Di: Giammaria Lavena

E' stata accerchiata e malmenata da un gruppo di coetanei, che nel frattempo riprendevano col telefonino per poi condividere il video sui social. E' successo in una scuola media di Firenze; la vittima una 13enne, precedentemente più volte presa di mira da una studentessa poco più grande di lei.

I responsabili, tutti tra i 13 e i 14 anni, sono stati identificati, traditi dal filmato pubblicato su Instagram. Sono stati denunciati dalla famiglia della vittima. Il video, che dura oltre tre minuti, è stato condiviso dagli aggressori anche in un gruppo WhatsApp.

La ragazzina è stata trasportata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. "E' agghiacciante, in sette contro una - commenta il padre -. Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini e le donne di domani".

"Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto - racconta il genitore sconfortato -, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Non è la prima volta, a dicembre è stata picchiata dalla stessa ragazza. In quell'occasione però non abbiamo sporto denuncia".