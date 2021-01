Dramma a Pisa, ragazza 24enne nuorese muore in casa

Il fidanzato ha avvisato immediatamente i soccorsi, ma nonostante l’uso del defibrillatore da parte dei soccorritori del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare

Di: Alessandro Congia

Tragedia a Pisa, una ragazza 24enne, originaria di Nuoro, Maria Deriu, è morta in casa per un attacco di cuore.

Nonostante le manovre di soccorso con l’uso del defibrillatore da parte dei soccorritori del 118 (allarmati dal fidanzato), la giovane purtroppo non ce l’ha fatta.

Il dramma è avvenuto a Nodica, (cittadina in provincia di Pisa), in via Dell’Argine Vecchio.