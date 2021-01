Covid, Crisanti: “Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni”

“Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo"

Di: Redazione Sardegna Live

“Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma sarà difficile vaccinare tutti quanti” per questo “è una speranza frustrata”. Lo ha detto senza giri di parole il virologo Andrea Crisanti.

“Sarà un anno di attesa – ha spiegato il professore a Piazza Pulita, su La7 -. Bisogna mettere in piedi un piano gigantesco la cui attuazione non è facile. Teniamo presente che noi non sappiamo nemmeno, purtroppo, quanto dura questa immunità. Supponiamo che duri un anno e noi ci mettiamo più di un anno a vaccinare tutti: così noi l’immunità di gregge non la raggiungeremo mai”.

Corrado Formigli ha chiesto poi al virogolo: quanto dovremo tenere ancora la mascherina? "Ci vorranno probabilmente un paio d’anni - ha risposto Crisanti -. Noi non sappiamo se chi è vaccinato può essere contagioso. Un anno e mezzo per essere un po’ più ottimisti”.