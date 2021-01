Uccide moglie e figlio di 5 anni, fermato dai carabinieri

Il dramma nel Torinese. Il 39enne ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Ha ucciso la moglie e il figlio di appena 5 anni. Poi ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone di casa. La tragedia si è consumata verso le 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola, nel Torinese. Lì i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni.

Il duplice omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite familiare. Ancora da accertare i motivi delle tensioni.

L'uomo è ora ricoverato al Cto di Torino, non sarebbe in pericolo di vita. E' piantonato in stato di fermo dai militari dell'Arma, intervenuti dopo essere stati allertati dai vicini di casa che avevano sentito il baccano provenire dall'abitazione. Attualmente in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.