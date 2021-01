Coronavirus Italia, il bollettino con i contagi di oggi giovedì 28 gennaio 2021

Ecco in tempo reale, (dati diramati dal Ministero della Sanità e dalla Protezione Civile Nazionale), l’andamento della pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

Bollettino odierno, giovedì 28 gennaio 2021, con l'andamento dell'epidemia da Covid in Italia, dove si evidenzia un ulteriore incremento dei decessi, mentre resta stabile il tasso di positività. Calano, anche se di poco, i nuovi positivi, un trend confermato dalla curva nell'ultima settimana.

Si registrano 14.372 casi con 275.179 tamponi e 492 morti. Tasso di positività stabile al 5,2%. Terapie intensive -64, ricoveri -383. In Campania 1.313 nuovi positivi, 1.265 in Emilia Romagna e 1.263 nel Lazio. Altri 1.159 in Puglia, 1.062 in Piemonte, 620 in Toscana e 572 ​in Veneto. E’ lenta la discesa della curva, allo stesso tempo c’è il crollo sulle forniture dei vaccini.