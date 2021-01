Domenica tre nuove regioni in zona gialla? Non la Sardegna

Si mette bene per Veneto, Emilia e Calabria

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna rischia di rimanere in zona arancione. Stessa sorte potrebbe toccare a Lombardia, Lazio e Piemonte. Si prospetta invece un futuro in giallo per Veneto, Emilia-Romagna e Calabria. Sarebbero queste, secondo il Corriere della Sera, le novità dopo il tradizionale monitoraggio dell’Iss di venerdì e l’ordinanza del ministero della Salute di Roberto Speranza.

La fascia arancione durerebbe fino al 7 febbraio quando, se i dati saranno migliori, si tornerà in giallo. Per passare alla fascia inferiore, infatti, bisogna classificarsi per 14 giorni in un livello di rischio basso.