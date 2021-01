Vaccino. Al Bano: "Non so se c'è da fidarsi"

I dubbi del cantante, ospite di Mario Giordano a "Fuori dal coro"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Al Bano

Al Bano, ospite della trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro, su Rete 4, ha avanzato i propri dubbi sul vaccino per il coronavirus. "Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C'è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po' di dubbi in giro".

Carrisi, che a maggio compirà 78 anni, rientra nella fascia d'età che verrà coinvolta nelle prossime settimane nelle vaccinazioni.

Giordano ha replicato che l’Agenzia Europea per i medicinali ha assicurato che i vaccini non comportano rischi o conseguenze spiacevoli, aggiungendo: "Ma il problema non si pone visto che i vaccini non ci sono".