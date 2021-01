Covid: nuovi infetti oltre 15 mila, 467 morti

Tasso positività sale al 5,1%. Giù terapie intensive e ricoveri

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 467.

I test Covid effettuati nel Paese sono stati 293.770. Il tasso di positività è del 5,17% (in aumento di oltre l'1% rispetto a ieri quando era del 4,1%). I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 20 unità tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 115. In rianimazione ci sono 2.352 pazienti. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.161 persone.

I casi totali da inizio epidemia ammontano a 2.501.147, i morti sono in tutto 86.889. Gli attualmente positivi sono 477.969.