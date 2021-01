Vigile multa le auto non essendo in servizio: indagato

Sono 25 le sanzioni finite sotto accusa a Cremona

Di: Redazione Sardegna Live

Una vicenda che finirà in un’aula del Tribunale: un 32enne, agente della Polizia Municipale, non essendo in servizio, memorizzava modello e targa delle auto parcheggiate “male” fuori da un asilo e una volta entrato in turno, formalizzava le sanzioni precisando poi di non aver potuto procedere alla contestazione immediata per divieto di sosta perché il trasgressore non era presente. D'altro canto, i trasgressori in questione avevano appena lasciato il proprio veicolo parcheggiato per accompagnare i figli all'interno dell'asilo.

Sarebbero 25 le contravvenzioni elevate dal 32enne con questo sistema ed è su queste che si indaga dopo alcuni esposti presentati da alcuni cittadini. Il pubblico ministero Milda Milli ha quindi chiesto per il vigile la sospensione dal servizio. Su questo provvedimento si è riservato di decidere il giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Beluzzi: l'agente sarà presto sentito nell'interrogatorio di garanzia. L'uomo risulta indagato.