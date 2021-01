Crisi di governo, domani Consiglio dei Ministri e poi Conte al Quirinale per dimettersi

C’è un’ipotesi: un reincarico per il "ter"

Di: Redazione Sardegna Live

Domani il premier Giuseppe Conte presenterà le sue dimissioni.

Come si legge sul sito del Governo, domani, martedì 26 gennaio, alle ore 9 è convocato il Consiglio dei Ministri, nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"In primo piano anche il nodo del rapporto con Matteo Renzi e di una partecipazione o meno di Italia viva alla nuova maggioranza: se Conte avesse in mano l'appoggio di un nuovo gruppo centrista – spiega La Repubblica - i voti dei renziani sarebbero aggiuntivi e non determinanti; viceversa se i famosi 'responsabilì non fossero sufficienti il sostegno del senatore fiorentino diverrebbe di nuovo indispensabile".

Intanto, il capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, ha convocato una riunione dei ministri dem, a cui partecipa anche il segretario Zingaretti. "Il Pd non ha chiesto e non sta chiedendo a Conte di andare al Quirinale". E' quanto si riferisce da fonti dem. Il percorso resta quello indicato stamattina dal segretario Zingaretti ovvero quello di verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole.

"Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l’Italia ha davanti", scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco", commenta invece su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.