Adescava bimbe e ragazzine su TikTok: il lato oscuro dei social

Nei guai un 57enne milanese. Avrebbe adescato almeno 41 ragazzine, usufruendo dei social, in particolare su TikTok, piattaforma spopolata fra gli adolescenti

Di: Giammaria Lavena

Adescava bimbe e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Non solo, un 57enne milanese sarebbe anche accusato di violenza sessuale. Si trova adesso sotto sorveglianza speciale, irrogata dal Tribunale di prevenzione su proposta del questore di Milano.

Il provvedimento prevede l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni e prescrive all'uomo - in passato bagnino in piscine e insegnante di ginnastica - di "mantenersi ad almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni e di non comunicare con loro con nessun mezzo, inclusi i social network".

Le analisi sul curriculum da parte della Divisione anticrimine dalla questura milanese, avrebbero evidenziato che l'uomo "ha adescato almeno 41 ragazzine tra Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia". "Con l'avvento dei social network - spiega la nota -, ha affinato le sue tecniche di adescamento, scovando le giovani vittime attraverso Facebook, Instagram e più recentemente con TikTok".