Mondo dell'ippica sconvolto dalla notizia: "Pietro, una persona eccezionale"

Messaggi di cordoglio e dolore sul web, il mondo dei cavalli saluta la giovane promessa. Pietro Brocca morto dopo un incidente in gara

Di: Redazione Sardegna Live, FOTO MONICA SCANO

Il mondo dell'ippica è sconvolto dalla notizia della morte di Pietro Brocca, il fantino sardo morto ad appena 21 anni in seguito ai traumi riportati durante la quinta corsa del premio Austro tenutosi all'ippodromo di San Rossore, a Pisa, il 21 gennaio scorso. (LA NOTIZIA)

Decine di messaggi di dolore e commozione sono comparsi sul profilo Facebook della giovane promessa che aveva davanti tutta una carriera di sogni da vivere. Fabrizio pubblica la foto della vittima a cavallo e con l'abito tradizionale di Mores (dove viveva) con in mano lo stendardo votivo della Madonna di Todorache. "Per te che era la tua vita! Il tuo futuro, da campione! Ora porta in alto la Bandiera tra gli angeli più cari a te! Perché noi non ti dimenticheremo mai. Buon viaggio dolce anima immensa dal cuore d'oro".

"La vita è come una strada a volte prendi la sbagliata e ti riserva brutte sorprese - scrive Andrea, un altro amico -. Questa notizia oggi non ci voleva proprio, per come ti conoscevo ero convinto che avresti vinto anche questa corsa. E invece te ne vai tra gli angeli... grande guerriero!!!".

Marcello pubblica una foto di gruppo in compagnia di Pietro Brocca all'ippodromo di Chilivani. "Voglio ricordarti così con quel sorriso che dalla prima volta che sono venuto in Sardegna mi ha accolto come se mi conoscessi da una vita. Eri, sei una persona eccezionale non ti dimenticheremo mai".

E poi Attilio, che saluta Brocca così: "Compà... non ci sono parole per descrivere il dolore, ora fai buon viaggio amico mio".

