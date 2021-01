Sanremo. Amdeus: "O lavoriamo compatti o ci vediamo nel 2022"

Locatelli ribatte: "Le regole valgono per tutti, Sanremo non fa eccezioni"

Di: Giammaria Lavena

"Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022".

Così Amadeus in un'intervista al Corriere della Sera, senza troppi giri di parole, esprime il suo pensiero sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. "Se lo posticipi a maggio non è Sanremo, ma il Festivalbar - chiarisce -. E poi chi ci dice che a maggio avremo lasciato le mascherine e potremo abbracciarci tranquillamente? Se così fosse firmerei subito, ma a maggio probabilmente saremo più o meno nella stessa situazione. Quindi spostarlo per trovarsi con gli stessi problemi non avrebbe senso".

Non si è fatta attendere la risposta del presidente del Consiglio superiore della Sanità Franco Locatelli. "Le regole sono le stesse, che valgono per qualsiasi evento pubblico e il festival di Sanremo non fa eccezioni - afferma -. Faccio appello al mondo dello spettacolo perché ci aiuti nella campagna vaccinale, mi auguro che il festival di Sanremo sia un'opportunità di rimarcare quanto è importante aderire alla campagna vaccinale".

"Io sono sempre stato chiaro: o Sanremo si fa in sicurezza perché la salute viene al primo posto, oppure non si fa - ha precisato in fine Amadeus -. Abbiamo l'esempio di Sanremo Giovani: è stato fatto in un teatro piccolo, con tanti cantanti e tecnici che si sono avvicendati sul palco. È andato tutto bene: non abbiamo avuto mezzo problema. Se il protocollo sanitario è preciso le cose si possono fare. Con Sanremo Giovani la Rai lo ha dimostrato".