Incendio in appartamento: un uomo perde la vita, due persone salvate

Dramma nel Casertano: ustioni e intossicazione da fumo per il malcapitato

Di: Giammaria Lavena

Dramma a Castel Volturno, nel Casertano, dove un uomo di origini ghanesi ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato nell'abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie.

A lanciare l'allarme alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Caserta, distaccamento di Mondragone. Coinvolto dalle fiamme un appartamento all'ultimo piano.

La Squadra intervenuta è riuscita a mettere in salvo due persone. Niente da fare per l'uomo, morto per le ustioni e per intossicazione da fumo.