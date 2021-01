Prova estrema su TikTok, morte cerebrale per una bimba a Palermo

Soffocata mentre partecipava a una challenge sul noto social network

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata dichiarata la morte cerebrale per la bimba di 10 anni residente nel quartiere Kalsa a Palermo, finita in coma in seguito a un gioco estremo effettuato per partecipare a una challenge sul social TikTok.

Inutili i tentativi di salvare la piccola da parte dei medici dell'ospedale dei Bambini, nel capoluogo siciliano. I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.

Il suo cuore, secondo quanto emerge, si sarebbe fermato per alcuni minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Ma le conseguenze sono state drammatiche.