Vaccini Pfizer. “Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100%”

Lo annuncia un portavoce della Commissione europea

Di: Redazione Sardegna Live

"Questa settimana ci sono stati ritardi sulla consegna delle dosi di vaccini" Pfizer, "per tutti gli Stati membri, ma saranno assorbiti entro metà febbraio. Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente". Lo annuncia un portavoce della Commissione europea sulla base di quanto reso noto dall'azienda produttrice.

In Sardegna, al momento, sono 25.915 le dosi somministrate a fronte delle 33.330 consegnate.  Pfizer due giorni fa ha consegnato all’Isola una nuova partita, ma la metà della quantità attesa prima dei tagli annunciati dal colosso farmaceutico, ovvero 7.020 in tutto. Servono per i richiami agli oltre 24mila tra operatori socio sanitari, dipendenti e pazienti di Rsa, volontari, a cui è stata già somministrata la prima dose.