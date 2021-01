Il 2020 anno di sbarchi: in Italia triplicati gli arrivi di migranti

Circa 40mila gli arrivi registrati nel 2020

Di: Giammaria Lavena

Il 2020 ha registrato un netto incremento degli sbarchi di migranti in Italia rispetto all'anno precedente. Sono 34.154 le persone sono giunte nel Paese via mare (il 60% a Lampedusa), il triplo rispetto alle 11.471 del 2019. Non sono mancati gli arrivi via terra: 4.100 attraverso il confine italo-sloveno. Lo indica un rapporto dell'Unhcr.

Il 38% dei migranti sbarcati sono tunisini, seguono bengalesi (12%) e ivoriani (6%). Le navi Ong hanno soccorso circa 4.500 stranieri: gli altri sono stati intercettati dalle autorità vicino alle coste oppure sono arrivati autonomamente. Flessione invece delle domande di asilo, 26.551, rispetto al 2019.

Tra gennaio e settembre le richieste di protezione internazionale esaminate sono state 29.547, mentre, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria sono stati concessi al 21% dei richiedenti.