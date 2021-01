Lei lo lascia e lui uccide la loro figlia di due anni per vendetta: ergastolo per un 38enne

Il folle gesto dell'uomo per "far pagare" alla donna la decisione di averlo lasciato

Di: Giammaria Lavena

Uccise a coltellate la figlia di appena due anni. Adesso è stato condannato all'ergastolo Kouao Jacob Danho, 38enne ivoriano. I fatti risalgono al 22 giugno del 2019, a Cremona, quando l'uomo afferrò un coltello e tolse la vita alla piccola Gloria.

La sentenza, in Corte d'Assise, ha accolto la richiesta del pm Vitina Pinto. La bimba venne uccisa nell'appartamento del padre. Una questione di vendetta, compiuta dal 38enne per far pagare all'ex compagna, Isabelle, la scelta di lasciarlo.

L'accusa iniziale era di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla discendenza, ma la Corte d'Assise non ha riconosciuto la premeditazione.