Scuola: 640mila studenti delle superiori rientrano in classe

In Sardegna appuntamento rinviato al 1° febbraio

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 640mila studenti delle superiori hanno fatto rientro in aula questa mattina in diverse regioni italiane. Sono 256mila nel Lazio, 13mila in Molise, 176mila nel Piemonte e 196mila in Emilia Romagna. Gli studenti toscani, valdostani e abruzzesi frequentano in presenza al 50% già dall'11 gennaio, mentre in Trentino le scuole hanno riaperto il 7 gennaio.

In Sardegna, invece, appuntamento rinviato al 1° febbraio. Stessa situazione in Veneto, Calabria, Basilicata e Friuli Venezia Giulia.

L'indicazione fornita ieri dal Comitato tecnico scientifico al Governo è che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Se qualche presidente di Regione deciderà diversamente "se ne assume la responsabilità".