Covid: 12.415 nuovi casi in Italia, 377 le vittime

Tasso positivi in calo a 5,9%

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 12.415 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 377. I casi totali da inizio epidemia sono 2.381.277, le vittime 82.177.

Gli attualmente positivi sono 553.374 (-4.343), i guariti e i dimessi 1.745.726 (+16.510), in isolamento domiciliare ci sono 528.114 persone (-4.299). Sono 211.778 i test per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è in calo al 5,9%.