Cinque decessi in una Rsa vicino a Roma, forse a causa del monossido

Ipotesi intossicazione. In sette ricoverati in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata in una casa di riposo a Lanuvio (Roma), dove cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

A dare l'allarme un addetto alla struttura che, arrivato questa mattina sul posto di lavoro, ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi.

Fra le ipotesi più accreditate quella che si sia verificata una terribile intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco stanno ricostruendo l'accaduto effettuando verifiche con apposite apparecchiature per rilevare eventuali sostanze nocive all'interno della casa di riposo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.