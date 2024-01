Tajani: "Spero che bambini di Gaza siano curati in Italia"

"Attualmente circa 100 bambini feriti vengono assistiti sulla Vulcano e nell'ospedale italiano in Egitto"

Di: Adnkronos

"Non abbiamo contatti con Hamas, ma con l'Anp. Serve che qualcuno parli con i terroristi, lo fanno l'Egitto e il Qatar. Spero sia breve il tempo per giungere ai negoziati e che potremo accogliere in Italia i circa 100 bambini feriti a Gaza e che al momento vengono assistiti sulla Vulcano e nell'ospedale italiano in Egitto". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a In Mezz'ora, su Raitre.

"Giorgia Meloni ha fatto una scelta storico-culturale condannando il fascismo. Io sono stato uno degli oratori ufficiali in Israele della Giornata della memoria e ho ripetuto che siamo tutti ebrei, come disse Kennedy. Non credo che ci sia qualcuno che possa avere dubbi sugli orrori compiuti dal nazifascismo su ebrei, rom e omosessuali", ha concluso Antonio Tajani.