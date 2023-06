Ucraina: Kiev citerà la Russia alla Cpi per crollo diga Kakhovka

Di: Adnkronos

Kiev, 7 giu. (Adnkronos) - L'Ucraina intende citare in giudizio la Russia presso la Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aia per il crollo della diga di Kakhovka. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky, descrivendo come "ecocidio" l'attacco di ieri alla diga sul Dnipro, nella regione di Kherson.