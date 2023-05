Pakistan: proteste in tutto il Paese per arresto ex premier Khan

Grandi folle di persone si sono radunate nelle principali città pakistane per protestare contro l'arresto dell'ex primo ministro Imran Khan, accusato di corruzione

Di: Adnkronos, foto Tag43

Islmabad, 9 mag. (Adnkronos/Dpa) - Grandi folle di persone si sono radunate nelle principali città pakistane per protestare contro l'arresto dell'ex primo ministro Imran Khan, accusato di corruzione. Almeno un dipendente del partito di Khan è stato ucciso a Quetta, ha riferito ai media Shireen Mazari, ex ministro e alto dirigente del Movimento per la Giustizia del Pakistan (PTI).

Le proteste sono scoppiate dopo che Khan è stato arrestato per ordine dell'Alta Corte di Islamabad. I manifestanti hanno preso di mira in particolar modo gli edifici militari in diverse città, ritenendo che dietro l'arresto di Khan ci sia l'esercito. Hanno vandalizzato la struttura militare nella città orientale di Lahore, mentre a Rawalpindi, hanno preso d'assalto il cancello del quartier generale militare della città.