Russia sanziona Wikipedia per la settima volta

In tutto, Wikipedia Russia ha dovuto versare allo stato russo 8,5 milioni di rubli

Di: Adnkronos

Mosca, 27 apr. (Adnkronos/Dpa) - Nuova sanzione in Russia, la settima quest'anno, contro Wikipedia. La piattaforma di conoscenza condivisa dovrà versare l'equivalente di 22.300 euro (due milioni di rubli) per non aver rimosso informazioni che Mosca proibisce, secondo quanto ha stabilito il tribunale Taganski di Mosca.

Wikimedia Foundation, a cui fa capo l'edizione russa di Wikipedia, non ha accettato di rimuovere un articolo su una unità militare con informazioni riservate, vale a dire l'ubicazione, la composizione e l'equipaggiamento di un battaglione militare, nonché informazioni relative alla cosiddetta operazione militare speciale.

In tutto, Wikipedia Russia ha dovuto versare allo stato russo 8,5 milioni di rubli.