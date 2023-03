Ucraina: Tajani, 'nostre imprese saranno presenti per la ricostruzione'

"Vogliamo essere presenti anche in Ucraina con le nostre imprese nella fase della ricostruzione"

Di: Adnkronos

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo essere presenti anche in Ucraina con le nostre imprese nella fase della ricostruzione. Abbiamo aiutato un paese che soffre con aiuti non solo militari, ma partiti direttamente dalle nostre aziende, com materiale elettrico per ricostruire la rete che era stata distrutta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).