Russia: Lavrov, 'al momento nessun contatto con gli Usa su New Start'

"La Russia dovrà capire da sola come il documento terrà conto degli arsenali delle altre potenze nucleari della NATO, Regno Unito e Francia, insieme alle scorte nucleari statunitensi"

Di: Adnkronos

La Russia non ha attualmente alcun contatto con gli Stati Uniti sul Trattato di riduzione delle armi strategiche (New Start). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista alla TASS.

Il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nel suo discorso sullo stato della nazione all'Assemblea federale che Mosca sospendeva la sua partecipazione al trattato New Start, ma non si ritirava. Secondo il capo dello Stato, prima di riprendere qualsiasi discussione sulla continuazione dei lavori previsti dal trattato, la Russia deve capire da sola come il documento terrà conto degli arsenali delle altre potenze nucleari della NATO, Regno Unito e Francia, insieme alle scorte nucleari statunitensi.