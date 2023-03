Ucraina: intelligence Kiev, 'finora 2mila ucraini tornati grazie a scambio prigionieri'

Di: Adnkronos

Kiev, 18 mar. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quasi duemila ucraini sono stati rimpatriati dalla prigionia russa a seguito di scambi si prigionieri. Lo ha reso noto Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina.

"Sono in corso i preparativi per i prossimi scambi. E, naturalmente, l'Ufficio nazionale di informazione lavora in Ucraina, in particolare il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Tutti i dati sono ben noti: il numero di ucraini che sono in detenzione presso i russi e, naturalmente, il numero di russi catturati dai nostri difensori o che si sono arresi volontariamente. Tuttavia, non stiamo rendendo pubblici questi numeri ora, non li stiamo commentando", ha detto Yusov, osservando che la Croce Rossa non ha ancora pieno accesso ai luoghi di detenzione degli ucraini. La squadra investigativa delle Nazioni Unite non può ancora indagare sull'attacco terroristico a Olenivka, perché gli occupanti non glielo permettono.