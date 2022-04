Combattente filorusso in Donbass. La mamma di Gabriele assicura: "E' vivo"

Sull'uomo pende un mandato d'arresto. Le parole della madre

Di: Redazione Sardegna Live

"E' vivo", lo conferma all'Adnkronos la mamma di Gabriele Carugati, nome di battaglia "Arcangelo", dal 2014 combattente in Donbass al fianco delle forze filorusse. La donna, ex segretaria della Lega a Cairate, afferma di non voler sapere "assolutamente niente: né dov'è, né se sia lì (in Donbass, ndr) o fuori".

Su Carugati, di cui da anni si sono perse le tracce, pende un mandato di arresto per "arruolamento o armamenti non autorizzati al servizio d’uno stato estero" nell'ambito dell'indagine della Procura di Genova sui foreign fighters filorussi.

La mamma assicura tuttavia di avere notizie "fresche". "Non oso dire niente, ma io comunque sto male. Sono preoccupata, perché là ci sono stata e ho tanta gente che conosco. Sono preoccupata per tutte queste persone, gente del luogo, che ho lasciato a malincuore, perché come tante altre le ritengo brave persone", conclude.