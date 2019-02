Ecco la composizione del nuovo Consiglio regionale

In attesa della conferma dei nomi dei nuovi consiglieri, la distribuzione dei seggi

Di: Redazione Sardegna Live

Il risultato delle elezioni regionali della Sardegna proietta già un quadro definitivo rispetto alla composizione del nuovo consiglio regionale.

La maggioranza guidata da Christian Solinas, che supera il 40%, avrà 36 rappresentanti. Oltre al presidente, infatti, 8 seggi andranno alla Lega, 6 al Partito Sardo d’Azione, 6 a Forza Italia, 3 a Sardegna 20Venti, Udc, Riformatori e Fratelli d’Italia, mentre un seggio a Sardegna Civica, Uds e Fortza Paris.

Il Centrosinistra potrà contare su 18 seggi. Oltre a Massimo Zedda, infatti, 8 sono previsiti per i candidati del PD, 2 per Leu, Campo Progressista, Noi La Sardegna e Futuro Comune, mentre 1 a Sardegna in Comune.

Sei seggi, invece, andranno al Movimento 5 Stelle.

