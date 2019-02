Il ministro Salvini da domenica in Sardegna

Sei le tappe previste nel programma del vicepremier

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro Matteo Salvini, sui suoi canali social, ha annunciato i giorni in cui sarà in Sardegna in vista delle prossime elezioni regionali 2019.

“Domenica, lunedì e martedì mattina sono da voi”, ha scritto il vicepremier.

Salvini farà tappa a Palau, La Maddalena, Castelsardo, Ozieri, Sassari (lunedì 18 alle ore 19) e Alghero (martedì 19 alle ore 10, mercato civico).

Tutti i dettagli sulla sua visita saranno forniti nei prossimi giorni.