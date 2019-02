Regionali 2019. Delia Cualbu candidata nel collegio di Nuoro per i Riformatori Sardi

La giovane imprenditrice di Fonni “Il nuorese ha bisogno di investimenti reali per lo sviluppo del turismo, dell’ impresa e dell’ innovazione”

Di: Redazione

La Barbagia nel cuore è il motto di Delia Cualbu professionista nel turismo, candidata nelle liste della provincia di Nuoro per i Riformatori Sardi. Una scelta importante per una giovane donna che ha dedicato tutta la sua vita, il suo percorso formativo e il suo lavoro verso un’unica direzione: lo sviluppo turistico non come semplice concetto ma come realtà da vivere tutti i giorni. Ma soprattutto ha deciso di restare, anche con il master in management turistico in tasca e una laurea in lingue, grazie ai quali ha partecipato a fiere in tutta Europa.

“Fonni è il cuore da cui partono tutte le mie attività. Ho deciso di restare qui, nella mia isola, per utilizzare tutta la mia preparazione e conoscenza nel settore, contribuendo non solo alla crescita dell’azienda di famiglia, ma dando vita alla prima startup innovativa della Sardegna che ha l’obiettivo di portare un nuovo marketing per il turismo nel territorio sardo.” Perché oggi tanto si parla di destinazione turistica, ma la destinazione non si fa soltanto con le parole ma con i fatti: “Una cosa è parlarne, un’altra è viverla tutti i giorni la destinazione e percepirne il battito.” Perché l’esperienza conta, soprattutto quella vissuta ogni giorno come operatore in un territorio che dal punto di vista dello sviluppo turistico deve fare i conti con quello che sarebbe necessario fare con metodo e costanza. “È arrivato il momento che chi parla di un settore sia legittimato a farlo sulla base dell’esperienza non di una tendenza. Le parole non bastano adesso, servono i fatti. Io ho scelto di candidarmi anche per questo: per difendere le parole “Turismo” e “Promozione del Territorio” dall’uso improprio/abuso che troppo spesso dilaga. Quindi la mia candidatura è stata quasi una naturale conseguenza alle mie lotte e battaglie vinte, a quelle perse e quelle ancora in corso su quelli che sono i temi che mi rappresentano: il TURISMO, il fare IMPRESA e l’INNOVAZIONE. Soprattutto in un mondo che è poco rappresentato da noi donne.”





E l’esperienza Delia Cualbu l’ha messa sempre a disposizione in tante occasioni: “Mi hanno sempre chiamato ai tavoli di discussione come operatore ed esperta della destinazione, ho insegnato in corsi di alta formazione trasferendo le mie competenze anche agli operatori del settore e oggi credo di poter offrire tutta la mia esperienza anche dentro l’amministrazione regionale. Ma soprattutto voglio portare il mio entusiasmo e la testarda convinzione che la Sardegna può davvero essere un’eccellenza internazionale in campo turistico.”

Scopri di più Delia Cualbu: www.deliacualbu.com