Regionali 2019. Francesco Desogus (Movimento Cinque Stelle): «Il latte versato l’immagine del fallimento della Giunta Pigliaru»

Il candidato Governatore: «Mi auguro che si arrivi presto ad una soluzione che dia garanzie ai pastori»

Di: Antonio Caria

«Le immagini del latte versato dai pastori sono l’immagine del fallimento della giunta Pigliaru, incapace di governare in questi anni un mondo complesso come quello delle campagne. Alla fine i nodi arrivano sempre al pettine e dopo anni di annunci la crisi scoppia in maniera drammatica. Serviva la politica, invece il centrosinistra ha messo in campo solo la sua macchina propagandistica e ora se ne vedono gli effetti».

Sono parole del candidato alla presidenza della Regione del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus. «Mi auguro – ha aggiunto – che si arrivi presto ad una soluzione che dia garanzie ai pastori. Il prezzo del latte deve essere equo: questa è una battaglia che ci impegniamo a fare una volta giunti al governo della Regione. La giunta Pigliaru a questo punto eviti di fare altri danni e si impegni a favorire un accordo tra le parti in tempi rapidi. Il tempo della propaganda è finito».