Regionali 2019. La ministra Giulia Grillo sabato 9 e domenica 10 febbraio in Sardegna. Rinviata la visita di Sergio Costa

La titolare del Ministero della Salute arriva nell’isola per sostenere la candidatura a Governatore di Francesco Desogus

Di: Antonio Caria

Arriva nell’isola la Ministra della Salute Giulia Grillo. La sua visita in Sardegna inizierà sabato 9 febbraio a Cagliari con una conferenza stampa convocata per le 9.45 presso il Caesar’s Hotel in via Darwin 2, a cui parteciperà anche il candidato alla presidenza della Regione del Movimento Cinque Stelle Francesco Desogus.

Sempre al Caesar’s, a partire dalle 10.30, la Grillo parteciperà all’incontro incentrato sul programma per la sanità in Sardegna del Movimento 5 Stelle. Oltre a Desogus, interverranno anche i parlamentari Emanuela Corda e Mario Perantoni.

Nel pomeriggio la ministra si sposterà nel Sulcis. Alle 15.30, insieme alla sindaca Paola Massidda, visiterà l’ospedale Sirai di Carbonia. Dalle 16.30, nellaSala Astarte della Grande Miniera di Serbariu, prenderà parte ad un incontro sulla sanità in Sardegna a cui parteciperanno anche Desogus e la prima cittadina Massidda. Rinviata, invece, la visita del ministro dell’Ambiente Sergio Costa prevista per domani 8 febbraio.